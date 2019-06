Donieft huet sech de Claude Meisch fir déi nächst 5 Joer virgeholl, d'Handwierk allgemeng erëm méi attraktiv ze maachen.

Ënnert anerem dat huet sech den Educatiounsminister fir dës Legislaturperiod virgeholl. E Mëttwoch de Moien huet de Claude Meisch säi Plang an deem Beräich fir déi nächst fënnef Joer virgestallt. Et géif virun allem dorëms goen, Perspektiven ze schafen.

An dat soll zum Beispill duerch méi fléissend Iwwergäng tëscht den eenzelen Ausbildungsstufen erreecht ginn. Wien also no enger ofgeschlossener Léier weider Schoule wëll maachen, soll dat och ganz einfach kënne maachen. Iwwerdeems géif een och un engem Programm schaffen, wou Schüler gläichzäiteg eng Leier an eng Première kënne maachen an et géifen nei Formatiounen ausgeschafft ginn, wéi zum Beispill déi vum Techniker am Beräich vum elektroneschen Handel.