Um Stater Geriicht krut e Mëttwoch de Moien eng Fra vu 47 Joer wéinst ënnert anerem Vol domestique de Prozess gemaach. Si hat sech ëm en eelere Mann bekëmmert, deen am November 2013 am Alter vu 74 Joer gestuerwe war. Ee Moment stoung eng méiglech Vergëftung am Raum, dee Virworf gouf awer genee sou fale gelooss wéi dee vum Abus de faiblesse, soudass et just ëm d'Klauen oder net vu Bijouen, am Juni 2013, goung.

Woubäi sech de President vum Geriicht haut d'Fro gestallt huet, ob bei enger Procuration générale, déi d'Fra hat, e Vol iwwerhaapt méiglech wär. Donieft géif et de prozedurale Problem ginn, dass d'Riichter och net wéissten, ëm wat fir Bijouen et goe géif.

Soudass de Vertrieder vum Parquet um Enn sot, et léich um Geriicht, ob eng Strof gesprach gëtt oder net: Allerdéngs géif hien éischter vun engem Vol ausgoen. Wougéint d'Me Lydie Lorang, Affekotin vun der Fra, gemengt huet, déi hätt am gudde Glawe gehandelt, dass d'Bijouen hir wären; dowéinst sollt si fräigesprach ginn.

Den deemolegen Enquêteur vun der Police judiciaire hat do virdru gesot, hie wär vun der Administratrice vum Mann senger Successioun kontaktéiert ginn; déi hat festgestallt, dass Bijoue verschwonne waren. D'Ugekloten hätt déi gehat a se zréckginn. Si hätt se aus dem Safe vum Mann geholl, well se duecht, dass deen hir déi schenke wollt. D'Administratrice vun der Successioun vum Mann huet de Moie betount, am Oktober 2013 hätt si déi Bijouen zréckkritt; anerer sollen dogéint e Kaddo gewiescht sinn. Déi Bijouen, déi si zréckkrut, wären iwwregens am Kader vun der Curatelle verkaf ginn.

De Stéifjong vum Mann huet erkläert, d'Bijouen hätte senger Mamm gehéiert, an de Stéifpapp hätt déi am Safe gehat. Deen hätt d'Bijoue wëllen halen, fir dass hie se krit; hien hätt och e gudde Kontakt mam Mann gehat, bis d'Beschëllegt opgedaucht wär. Déi huet zouginn, de Safe opgemaach ze hunn: De Mann hätt hir ëmmer nees Bijoue geschenkt, hir och zweemol mëndlech confirméiert, dass si d'Bijoue krit, plus eng Kéier schrëftlech, am August, d.h. nom presuméierte Vol. De Mann hätt hir och ëmmer gesot, dass et seng Bijoue wären. Wouropshin de Riichter bemierkt huet: „Et war vläicht e Feeler, d'Bijouen ze huelen, ier Der eppes Schrëftleches hat!?“

D'Uerteel ass fir de 27. Juni.