D'Geschoss aus dem zweete Weltkrich konnt vum Service Deminage vun der Arméi entschäerft ginn.

Um Dënschdeg de Mëtteg gouf d'Granat an engem Feld tëscht Eeselbuer a Wäicherdang lokaliséiert. D'Experte vun der Arméi goufe kontaktéiert an hunn d'Geschoss entschäerft an entsuergt.

D'Police verweist dann och nach eng Kéier drop, datt een, wann ee Munitioun fënnt, dës net soll upaken, och wann ee just de Verdacht huet, datt et Munitioun kéint sinn. Op alle Fall soll een den 113 kontaktéiert, fir datt d'Plaz esou séier wéi méiglech ka vun der Police ofgespaart ginn, bis d'Experten op d'Plaz kënne kommen.