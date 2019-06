D'Regierung muss wéi déi aner Memberlänner eng EU-Direktiv als Reaktioun op grausam terroristesch Attacken, wéi déi zu Paräis am November 2015, ëmsetzen.

E Mëttwoch de Moie gouf de Gesetzestext an der zoustänneger Chamberkommissioun examinéiert.

D'Sammler vu Waffe ware waakreg ginn. All Waffen, déi nach schaarf sinn, misste mat engem neie Waffegesetz eventuell neutraliséiert ginn. De Charles Margue vun der grénger Fraktioun kennt hir Doleancen: "E Sammler dee seet, éischtens geet mäi Wäert futti an zweetens geet et mir un d'Substanz."

AUDIO: Neit Waffegesetz - Reportage Pierre Jans

D'Oppositiounspartei CSV huet d'Suerge vun de Sammler an 3 Amendementer opgegraff. E méi strengt Waffegesetz als Präventioun géint Attentater. Domat ass den Deputéierte Laurent Mosar averstanen: "Mä hei gëtt einfach iwwer d'Zil ewech geschoss. Et sinn net d'Jeeër an och net d'Kollektioneuren, déi muer eng terroristesch Gefor an deem Land wäerten duerstellen. Leit déi wierklech wëllen un illegal Waffe kommen, déi hunn honnert Geleeënheete fir dat ze maachen. Déi brauchen dofir net d'''Kollektiounsgesetz''. Et ginn awer Leit déi hunn honnerte vu Sammlerstécker. Déi Waffen hunn e grousse Wäert. Wann d'Gesetz elo esou géif duerchgoen ewéi dat proposéiert ass, missten déi en Deel vun hire Waffen neutraliséieren. Déi hätten duerno quasi kee Wäert méi. Dat wär also eng Expropriatioun.''

Déi Waffe sinn deelweis virun 90 Joer fonnt ginn, an deelweis haut nach schaarf. D'Land wär awer elo an enger Transitiounsphas, Kollektioune géife lues a lues verierft ginn, e gudde Moment also fir en neit Gesetz, erkläert de Charles Margue: Ech wëll soen, dass mir eng Gesetzgebung hunn, op engem Minnefeld vu Waffen déi mir nom Zweete Weltkrich haten. Dat ass gereegelt ginn an d'Leit hu matgespillt. Si hunn déi Waffen déi se fonnt a gesammelt hunn, gemellt. Dat ass och gutt esou. Déi sollen och dowéinst elo net bestrooft ginn.''

Heescht am Kloertext: et soll mat de Sammler, Sportschützen a Jeeër geschwat ginn. An de Fraktiounen, der Kommissioun an am Ministère. De LSAP-Deputéierten Alex Bodry: ''Fir der Recht solle mer mol fir d'éischt d'Direktiv propper ëmsetzen. An do wou mer hei national Margen hunn, solle mer déi notzen, fir vläicht manner wäit ze goen, ewéi ugangs proposéiert. Oder och net.. Ech denke jiddefalls, dass dee Gesetzesprojet net esou gestëmmt wäert ginn, wéi e vun der Regierung erabruecht ginn ass.''

A souwisou bleift den Avis vum Staatsrot nach ofzewaarden.

Ganz sécher ass awer, dass de Gebrauch vu Waffen ënnert dem Afloss vun Alkohol komplett verbueden an och méi staark sanktionéiert wäert ginn. Do wären all d'Deputéiert sech eens, esou nach de President vun der Justizkommissioun Charles Margue.