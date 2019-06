Eng Geldstrof vun 1.000 € an e Fuerverbuet vun 22 Méint, 12 dovu mat Sursis, iwwerdeems fir de Rescht de Wee op d'Schaff ausgeholl ass.

Dat war d'Uerteel, e Mëttwoch am Nomëtten, um Stater Geriicht fir e Mann, dee wéinst enger Course-poursuite mat der Police de Prozess gemaach kritt hat.

De Mann war am Februar nuets am Garer Quartier an der Stad voll, ze séier, an déi falsch Richtung an duerch Rout gefuer: Hien hat dee Moment 2,2 Promill Alkohol am Blutt.

Ënnert anerem wollte Polizisten de Mann deemools kontrolléieren, wouropshin hien ugaangen an d'Avenue de la Gare de falsche Wee eropgefuer war. Aner Patrullen haten den Auto an der Neipperg-Strooss blockéiert; well de Mann net aus sengem Won erausklamme wollt, gouf hien aus dem Gefier erausgeholl.