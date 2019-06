Den Accident war e Mëttwoch de Moie kuerz virun 10.30 Auer an der Route de Peppeng zu Beetebuerg.

De Mann, deen am Gaange war, säi Führerschäin ze maachen, war op der naasser Strooss ausgerutscht, an e Potto gerannt an am Rampli gelant.

Hie gouf dobäi uerg verwonnt a koum an d'Spidol.