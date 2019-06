De Minister war jo onglécklech gefall an hat sech dobäi esou uerg blesséiert, datt en huet mussen hospitaliséiert ginn.

9 Deeg louch hien op der Intensiv-Statioun: Zanter e Mëttwoch ass den Ausseminister nees doheem.

Nodeems de Jean Asselborn e Sonndeg, 2. Juni onglécklech gefall war an hat missten hospitaliséiert ginn, war hien a medezinescher Behandlung an engem Spidol hei am Land.

De Regierungsmember hat e groussen Hematome um Réck an war duerfir déi leschten Deeg am Spidol, fir do medezinesch soignéiert ze ginn.

Wéi de Jean Asselborn géintiwwer vun RTL sot, wier et säin Zil, ewell dëse Sonndeg den Owend bei enger Reunioun vun de Benelux-Ausseministeren zesumme mat hire baltesche Kolleegen derbäi ze sinn.

Offiziell war d'lescht Woch kommunikéiert ginn, datt de Jean Asselborn all seng Rendez-vousen bis den nächste Méindeg annuléiere géif.

D'nächst Woch huet den Diplomatievertrieder nees e vollen Agenda mat ënnert anerem engem Deplacement an e Centre d'accueil fir Flüchtlingen a Griicheland.