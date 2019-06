Dee Chiffer huet de Minister fir d’Fonction publique Marc Hansen e Mëttwoch den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun matgedeelt.

Et kéint een elo scho festhalen, dass den Taux de réussite vum Examen, no der Reform vu Juni zejoert, méi héich wie, wéi virdrun, gëtt de Minister um Sitte vun der Chamber zitéiert. Et wier awer nach ze fréi, fir e generelle Bilan ze zéien. Dëse soll eréischt d’nächst Joer gemaach ginn, kruten d’Deputéiert gesot.

De Staatsexamen gouf jo zejoert reforméiert, nodeems een ëmmer méi Schwieregkeeten hat, fir genuch Leit fir d’Fonction publique ze fannen.