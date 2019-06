De franséische Grupp Boulanger iwwerhëlt de belsche Grupp Krëfel, zu deem och déi 11 Lëtzebuerger Hifi-International-Butteker gehéieren.

Op Nofro hi krut RTL confirméiert, datt sech näischt wäert änneren. Den Numm Hifi International bleift, de Management zu Lëtzebuerg bleift och dee selwechten an et si weder Fermeturë vu Geschäfter nach Licenciementer vu Mataarbechter geplangt.

Zum belsche Grupp Krëfel gehéieren nieft deene 74 belsche Krëfel-Geschäfter och déi 11 Lëtzebuerger Hifi-International-Butteker.

Boulanger bedreift am Ganzen 154 Geschäfter, beschäftegt 9.000 Mataarbechter a mécht en Ëmsaz vun 2,6 Milliarden d'Joer.

Schreiwes vum Grupp Boulanger

DIE BEIDEN FAMILIENUNTERNEHMEN BOULANGER UND KRËFEL

BESCHLIESSEN EINE ANNÄHERUNG, UM IHREN GEMEINSAMEN ANSPRUCH VORANZUTREIBEN, IHRE POSITION IN IHRER BRANCHE

IN FRANKREICH, BELGIEN UND LUXEMBURG ZU VERSTÄRKEN

Die Boulanger-Gruppe kündigt heute ihr Vorhaben an, die Krëfel-Gruppe (Krëfel Belgien und Hifi International Luxemburg) zu erwerben.

Dank dieser Annäherung planen die Boulanger- und Krëfel-Gruppe, langfristig ihre Stellung als Marktführer in Frankreich, Belgien und Luxemburg auszubauen.

Krëfel ist eine belgische Gruppe in Familienbesitz, die in Belgien mit 74 Geschäften unter dem Namen Krëfel und in Luxemburg mit 11 Hifi International Geschäften vertreten ist. Die zahlreichen Kunden, denen die Werte der Marke wichtig sind und deren Positionierung als Spezialist mit einem ausgewählten Angebot und einem Service, der einen Mehrwert bietet, machen diese Gruppe zu einem Hauptakteur in ihrer Branche in Belgien und Luxemburg.

Boulanger ist für die Geschichte und die Werte von Krëfel und Hifi International empfänglich, da sie ähnlich gelagert sind und beabsichtigt, mit dieser Akquisition, die für sie einen besonderen Sinn enthält, ihre internationale Entwicklung zu eröffnen. Die Teams von Boulanger, Krëfel und Hifi International haben eine gemeinsame DNA und denselben Ehrgeiz für ihre Unternehmen.

Die Boulanger-Gruppe, die in Frankreich bereits erfolgreich eine florierende Omni-Commerce-Strategie aufgebaut hat, die auf dem richtigen Gleichgewicht zwischen der Zugänglichkeit ihres Angebots im Internet und im Geschäft beruht, möchte nun den Teams von Krëfel und Hifi International ihre Kenntnisse im Bereich Omnichannel sowie ein erweitertes Marken-Portfolio, insbesondere die Produkte ihrer Eigenmarken, zur Verfügung stellen. Die Teams von Boulanger, Krëfel und Hifi International haben die Absicht, ihre starke Position in den jeweiligen Ländern langfristig auszubauen.

*Dieser Vorgang unterliegt der vorherigen Genehmigungspflicht durch die zuständigen Regulierungsbehörden

Über Boulanger

Boulanger wurde 1954 gegründet und ist der Spezialist für Technologie-Lösungen und Elektro-Haushaltsgeräte. Mit den 154 Geschäften und 9 000 Mitarbeitern bietet Boulanger ihren Kunden das Beste aus den neuen Technologien im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte mit rund 25 000 Artikeln, die in den Geschäften, auf der Boulanger-App und der Website boulanger.com verfügbar sind. Die Aufgabe von Boulanger besteht darin, jedermann zu helfen, durch eine richtige, nachhaltigere und gemeinschaftlichere Nutzung gänzlich von der vernetzten Welt zu profitieren.

Um „So gut zusammenzuleben” (frz. „Si Bien Ensemble”, die französische Devise der Kette), stellt Boulanger den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Strategien und die digitale Wandlung in dessen Dienste für ein nahtloses Kundenerlebnis . Dank der fachkundigen Berater, der Eigenmarken sowie der zahlreichen Spezial-Serviceleistungen wie der Lieferung innerhalb einer Stunde in Paris oder Lille, der Lieferung am Folgetag in ganz Frankreich, der Begleitung an allen Tagen der Woche, der Ausbildung, der Inbetriebnahme oder Fehlerbehebung zu Hause, der Fernhilfe zur Eingewöhnung, der Vermietung, der Serviceleistungen für gewerbliche Kunden und Angebote an grundüberholten Produkten hat Boulanger ein einzigartiges Ökosystem als Spezialist der vernetzten Welt entwickelt.

Der konsolidierte Jahresumsatz beträgt 2,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf www.boulanger.com.

Über Krëfel

Krëfel wurde 1958 gegründet und ist ein zu 100 % belgisches Familienunternehmen, das auf den Verkauf von Elektrohaushaltsgeräten, Informatik (maßgeschneiderte PCs, Gaming) und audiovisuellen Geräten (TV und Audio), aber auch auf Küchenartikel (Cook in Style) und maßgefertigte Einbauküchen spezialisiert ist. Das Krëfel- / Hifi-Netzwerk, dessen Hauptsitz sich in Grimbergen - Humbeek befindet, zählt 85 Verkaufsstellen, darunter 74 in Belgien und 11 im Großherzogtum Luxemburg (unter dem Namen Hifi International). Krëfel und Hifi verfügen ebenfalls über sehr leistungsfähige Webshops und beschäftigen über 1 350 Personen. Die Marke verzeichnet über 250 000 Kunden pro Monat, 15 000 Artikel und einen konsolidierten Jahresumsatz von über 0,4 Milliarden. Euro.