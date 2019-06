De Päischtweekend war touristeméisseg ganz villverspriechend an der Stad Lëtzebuerg an et gouf e Plus vu 15% bei de Visiteuren am Verglach mat zejoert.

An engem Schreiwes schreift den LCTO, datt iwwer 4.000 Leit d’Bock-Kasematten vun e Freideg bis e Méindeg besicht hunn, dat ass e Plus vu 15% am Verglach mam Päischtweekend zejoert. Schonn um Ouschterweekend hätt een eng Steigerung bei de Visiteurszuele gehat. Manner Touristen hu sech awer am Informatiounsbüro um Knuedler informéiert, 22% manner wéi d'lescht Joer. Den Dag mat de meeschte Leit an der Stad war Päischtsamschdeg. Links Schreiwes vum LCTO