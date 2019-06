Vun 19h30 Auer un iwwerdroe mir de "Choraoke", zesumme mat der Militärmusek an dem INECC, vum Knuedler.

KNUEDLER SINGS…

Distribution

Musique Militaire / Jean-Claude Braun, direction

Choeur de l’INECC / Claude Kraus, direction et arrangements

Stephany Ortega, soprano

Serge Schonckert, ténor

Dan Spogen, présentation

Déroulement / Programme

1) Let me entertain you / Robbie Williams

2) Don’t you / Simple Minds

3) Material Girl / Madonna

4) Udo Jürgens Potpourri / Udo Jürgens

5) I will survive / Gloria Gaynor

6) Killing me softly / Roberta Flack

7) A million dreams / Pink

8) Les Lacs du Connemara / Michel Sardou

9) Queen Medley / Queen

10) YMCA / Village People

11) Respect / Aretha Franklin

12) My way / Frank Sinatra