D'Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren huet e Freideg op eng Rëtsch Saachen higewisen, déi hirer Meenung no am Secteur schiflafen.

Zu Lëtzebuerg gëtt keng richteg Fleegepolitik gemaach an d'Represantantë vun den Infirmièren an Infirmiere ginn net eescht genuch geholl – där Meenung ass d'Anil, d'Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren.

Dat géif een zum Beispill doru gesinn, datt et an der Direction de la santé vum Gesondheetsministère keng Persoun gëtt, déi fir d'Fleeg zoustänneg wier, an datt d'Infirmieren net an der Quadripartite vertruede sinn.

D'Associatioun regrettéiert iwwerdeems, datt hir Propositiounen an der Nomenclaturskommissioun ëmmer géifen iwwerstëmmt ginn – et géif een och iwwert eng Eidel-Stull-Politik, wéi d'Dokteschassociatioun AMMD se den Ament praktizéiert, nodenken.

D'Aarbecht vun den Infirmiere wier och schwéier ze quantifizéieren, e Leeschtungskatalog wier dowéinst net dat richtegt Instrument.

D'Anil, bei där ongeféier 10 Prozent vun den Infirmièren an Infirmieren hei am Land Member sinn, fuerdert méi Karriärméiglechkeeten, méi Zäit mam Patient a méi Afloss fir hir Beruffsgrupp.