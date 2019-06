Well et sech dobäi ëm eng ustiechend Beienepidemie handelt, goufen zwou Spärzonen an zwou Beobachtungszonen ausgewisen.

D'Amerikanesch Faulbrut ass nees am Land a gouf bei zwee Beiestäck am Éislek festgestallt, dat hu Labosanalyse vum Landwirtschaftsministère erginn. Et handelt sech dobäi ëm eng héichustiechend Beienepidemie, déi sech bannent enger determinéierter Zon ganz séier tëscht Beiefamillje kann verbreeden. Dofir goufen elo Spär- an Observatiounszonen ausgewisen: An der éischter Spärzon leien d'Uertschaften: Kautebaach, Mäerkels, Dol, Bitscht, Nacher, Nacher Strooss a Géisdref. Déi aner Spärzon betrëfft d'Uertschaften: Eschduerf, Hierheck, Dellen, Gréiwels, Wal, Kéiber, Randschelt a Brattert. Hei däerfe keng Beien eraus oder bannent där Zon, déi e Radius vun 3 km ausmécht, transportéiert ginn.



D'Stäck dierfen och net op aner Plaze bruecht ginn, wou d'Beie kéinte Polle sammelen. De Sammel-Radius vun enger Beiefamill mécht an der Reegel ronn 3 km aus.



D'Observatiounszone betreffen ënnert anerem d'Uertschaften Esch-Sauer, Wolz, Lellgen, Kautebaach, Heischent an Ierpeldeng ... Hei dierfen Transporter vu Stäck nëmme geschéien, wann d'Veterinairesinspektioun dat erlaabt huet. D'Amerikanesch Faulbrut ass absolut irrelevant fir d'Mënschen a souguer Hunneg, deen eventuell aus engem infizéierte Stack kéim, kéint consomméiert ginn. Am Land ginn den Ament ronn 450 Imker gezielt, dat bei enge ronn 7.400 registréierte Beiestäck. Wéi gesot limitéiert sech d'Epidemie den Ament op zwou Zonen am Éislek. Offiziellt Schreiwes Amerikanische Faulbrut (14.06.2019) Communiqué par: Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Während den jährlichen Laboruntersuchungen wurde die Amerikanische Faulbrut (loque américaine, loque maligne) in 2 Bienenständen festgestellt. Diese ansteckende und anzeigepflichtige Bienenseuche erfordert in der Folge die Ausweisung neuer Sperrzonen mit einem Radius von 3 km um den Infektionsherd und einer Beobachtungszone von 5 km. Infolgedessen liegen folgende Ortschaften im Sperrgebiet: Sperrgebiet: Merkholtz, Eschdorf, Nocher Route, Hierheck, Buederscheid, Dahl, Lehrhof, Kuborn, Grevels, Nocher, Rindschleiden, Brattert, Goesdorf, Dellen Folgende Ortschaften liegen im Beobachtungsgebiet: Beobachtungsgebiet: Alscheid, Bockholtz, Buschrodt, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Heiderscheid, Heiderscheidergrund, Heispelt, Insenborn, Kautenbach, Lellingen, Merscheid, Neunhausen, Ringel, Roullingen, Tadler, Wahl, Weidingen, Wiltz Im Sperrgebiet und im Beobachtungsgebiet sind alle Bienenvölker als faulbrutverdächtig anzusehen und sind schnellstmöglich der Veterinärverwaltung mitzuteilen. Um eine weitere Verschleppung der Seuche vorzubeugen, dürfen keine Bienenvölker aus der Sperrzone herausgebracht werden und nur mit Bewilligung der Veterinärverwaltung eingebracht werden. Des Weiteren ist das Ausführen, aus der Sperrzone, von Waben, Beuten und mit Bienen in Kontakt gekommenem Material untersagt. Alle Bienenvölker in der Sperrzone werden im Frühjahr einer amtlichen seuchenpolizeilichen Kontrolle in Bezug auf die Amerikanische Faulbrut unterzogen. In der Beobachtungszone ist das Verbringen von Bienenvölkern nur nach Bewilligung der Veterinärverwaltung durchzuführen. Bei Nichtbeachten der vorgesehenen Maßnahmen werden, laut Artikel 84 des modifizierten Tierseuchengesetzes vom 29. Juli 1912, die bezüglichen Bienenvölker ohne Entschädigung zerstört. Zur Beachtung: Die wichtigsten klinischen Symptome der Amerikanischen Faulbrut sind: - lückenhaftes Brutnest

- eingesunkene, löchrige, feucht glänzende Zelldeckel

- breiige, kaffeebraun verfärbte, fadenziehende Masse in Brutzellen (siehe Streichholzprobe)

- leimartiger Geruch

- fest sitzende Schorfe in ehemaligen Brutzellen

- des weiteren sollen stehen gebliebene, verdeckelte Zellen, in denen sich abgestorbene Maden oder Reste davon befinden, Anlass für genauere Untersuchungen geben. Links PDF: Kaart mat de Spär- an Observatiounszonen.