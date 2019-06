Déi Lénk hätte gär dass béid Ministere genee erklären, wéi an der Praxis mat dësen Date verfuer gëtt.

No deene sëlleche parlamentareschen Ufroe vun der CSV, nodeems d'ADR eng Enquêtëkommissioun an d'Pirate kloer Aussoe vun der Regierung froen, hunn e Freideg d'Sozialisten an di Lenk op eis Nofro hin, am Dossier Geheime Casier reagéiert. Wärend d'Sozialisten sech duerch d'Gesetzestexter geschafft hunn, wëllen déi Lénk béid Ministere gär an der Dateschutzkommissioun gesinn.

AUDIO: Suivi Geheime Casier - Reportage Monique Kater

D'Sozialiste fuerdere kloer Critère wéini een d'Daten aus dem Police Fichier ka gebrauchen an zweiwelen drun, dass dat bei engem Recrutementsgespréich oder engem Certificat de Moralité däerf de Fall sinn. Et hätt een och wat dëse Fichier ugeet prinzipiell en Droit de Regard.

Déi Lénk hätte gär dass béid Ministere genee erklären, wéi an der Praxis mat dësen Date verfuer gëtt...si fille sech un de Srel-Skandal vu viru 5 Joer erënnert.