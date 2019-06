Zu Ettelbréck am Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique war e Freideg kuerz virun 20 Auer ee Feier um 3. Stack ausgebrach. D'Patiente goufen evakuéiert.

D'Feier um 3. Stack am Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique zu Ettelbréck e Freideg den Owend konnt séier geläscht ginn an d'Patiente konnten zeréck an hir Zëmmer goen.

Eng Enquête gouf ageleet, fir d'Brandursaach erauszefannen.