An der Nuecht op e Samschdeg huet d'Police op Ufro vum Parquet Alkoholkontrollen zu Ettelbréck, der Houschter-Déckt, Dikrech an zu Capellen gemaach.

Tëscht e Freideg den Owend 23 Auer an e Samschdeg de Moien 3 Auer huet d'Police zu Ettelbréck, op der Houschter-Déckt an Dikrech 520 Automobiliste kontrolléiert. Zu Capellen hu 75 Chauffeure misse bloen. An 13 Fäll war den Test positiv, et huet awer keng Persoun missen hire Permis ofginn.