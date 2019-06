Kuerz virun 23 Auer waren e Freideg den Owend zu Esch an der Rue de la Libération zwou Gruppe vu Leit uneneegeroden.

Eng Zeien hate e Freideg den Owend kuerz virun 23 Auer der Police gemellt, datt et zu Esch an der Rue de la Libération eng gréisser Ausernanersetzung tëscht 20 bis 30 Leit géing ginn. Wéi d'Police op d'Plaz komm ass, huet se festgestallt, datt d'Leit nëmme ferm diskutéiert hunn.

Wéi op eemol ee Mann mat der Fauscht op ee Polizist lassgaangen ass, krut dësen Handschellen ugeluecht.

Um Enn huet sech erausgestallt, datt et tëscht zwou Parteien zum Sträit komm war an dës dunn uneneegerode waren. Bei der Ausernanersetzung gouf keng Persoun méi eescht blesséiert.



Am Parc Monterey an der Stad gouf dann nach 4 Jugendlecher vu 4 jonke Männer iwwerfall. Si gouf bedreet an opgefuerdert fir hir Handyen, Boergeld a Kreditkaarten erauszeginn. Eent vun den Affer gouf vun engem Täter gezwongen hie bei de Bancomat ze begleeden a Suen opzehiewen. No enger Stonn ass den Affer d'Flucht gelongen.