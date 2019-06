E Samschdeg hat jiddwereen d'Geleeënheet, sech iwwert d'Aufgaben an d'Missioun vun der BCL z'informéieren.

D'Lëtzebuerger Banque Centrale huet e Samschdeg op hier Porte ouverte invitéiert. D’BCL ass nach eng jonk Institutioun, si gouf just ee Joer virun der Aféierung vum Euro gegrënnt, dat heescht virun 21 Joer.

Porte Ouverte vun der Lëtzebuerger Zentralbank (15.06.19)

Och wann d‘Lëtzebuerger Zentralbank an der Reegel diskret am Hannergrond schafft, esou hätt een et awer fäerdeg bruecht, bei de Leit bekannt an acceptéiert ze ginn. Deen eenzegen direkte Kontakt mam Bierger gëtt et iwwert d’Numismatik, also mat Sammler, déi di rar Mënzen a Sammlerstécker direkt bei der BCL kafen.

D'Zentralbank hat duerfir d'Dieren vun hirem Siège um Boulevard Royal opgemaach. En historescht Gebai, an deem de Sëtz vun der BIL war.

D’BCL ass responsabel fir d’Geldschäiner déi zu Lëtzebuerg am Ëmlaf sinn. Eng 100 Millioune Billjeeë ginn all Joers eleng hei zu Lëtzebuerg bei der Zentralbank gepréift. Déi déi nach gutt sinn, bleiwe weider am Ëmlaf. Futtis Schäiner oder Billjeeë vun ale Serien, ginn ausgesënnert an zerstéiert. Den Ament schaffe ronn 400 Leit fir d‘BCL.