Bis viru 5 Joer huet déi haiteg „Marche Internationale“ zu Dikrech nach „Marche de l’Armée“ geheescht.

Wat ugangs mat ronn 300 Participant’en ugefaangen huet, huet sech rasant entwéckelt. Hautdesdaags huelen dausende vu Leit all Joers un dësem Evenement an der Ieselsstad deel. Sou och nees dëse Weekend, wou ee kann tëscht 12, 20 a 40 Kilometer wielen.

Op dësen zwee Deeg vun der Marche duerch Dikrech an d'Alentouren huelen am Ganzen eng 6.000 Leit drun deel. A wei all Joers, sinn ëmmer nees vill Hollänner ënnerwee.