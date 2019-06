...dat zu Déiljen, beim Méchelshaff an zu Wuelessen.

Op e puer Plazen huet et e Samschdeg gebrannt - zu Déiljen um Camping huet kuerz no hallwer zwou eng Roulotte gebrannt, hei sinn zwou Persoune blesséiert ginn. Da stoung kuerz vrun hallwer dräi um CR132 tëscht Bech an dem Méchelshaff en Trakter a Flamen an zu Wuelessen huet kuerz vru véier e Juegdschlass gebrannt, op béide Plazen ass awer kengem eppes geschitt.

An der Fiels an der rue de Mersch ass e Samschdeg de Moien um hallwer 12 e Motocyclist gefall an dobäi blesséiert ginn, dat mellt de CGDIS.