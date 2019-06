Eng Gesellschaft an där ëmmer méi Leit, méi aal ginn. Alters- a Fleege-Heimer, wou een als Fleege-Personal manner verdéngt, wéi am Spidol.

Dat ass eng Equatioun, déi an Zukunft nëmmen dann opgeet, wa séier no Léisunge gesicht gëtt an do ass natierlech och d'Politik gefuerdert. D'Vertrieder vun de verschiddene Parteie stoungen deemno e Freideg der Copas, der Federatioun vun de Prestatairë, Ried an Äntwert a waren, wat d'Erausfuerderungen am Alters- a Fleegesecteur ugeet, zimlech enger Meenung.

Alters- a Fleegesecteur Suergekand Qualitéit – d'COPAS iwwer d'Erausfuerderunge vu muer.

Fir dass d'Qualitéit an den Haiser garantéiert bleift, muss grousse Wäert op d'Formatioun geluecht ginn. Bei de Sproochen zum Beispill bräichten déi Jonk zolidd Ënnerstëtzung, esou d'Diskussioun an der Konferenz, déi d'COPAS, no hirer Assemblée Générale an der Fondation Pescatore organiséiert hat.

No a no géif eng Beschäftegung am Fleegesecteur fir d'Salariéen aus der Groussregioun un Attraktivitéit verléieren, zemools wann ee bedenkt, dass d'Paie fir d'Infirmieren a Spidol a Maison de Soins, bei där selwechter Formatioun, 15% ausernee léichen, sou eng vun de Conclusioune vun de politeschen Invitéë vum COPAS President Marc Fischbach.

Als Vertrieder vun de Prestatairë wier et der Federatioun awer och wichteg, eng transparent Präispolitik an den Haiser ze fueren, an de Leit erklären, wéi e Service wéi vill kascht, a firwat. Oppasse sollt een op Offeren am Beräich vun alternative Wunnforme fir Senioren. Dacks géif méi versprach, wéi een herno fir säi Geld kréich, sou d'Politiker, déi eng Zort Label, also Qualitéitscritère fir esou Haiser froen.