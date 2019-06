Zanter e Samschdeg den Owend an e Sonndeg de Moien hat et op de Lëtzebuerger Stroossen e puer Mol gerabbelt.

Op der A6, der Areler Autobunn, krute sech an der Nuecht op e Sonndeg kuerz virun 3 Auer tëscht Helfent an dem Zéissenger Kräiz an Direktioun Stad zwee Autoen ze paken. Eng Persoun gouf verwonnt.

Um 01.20 Auer ass zu Nidderkuer an der Péitengerstrooss en Auto an en anere Won gerannt, deen do geparkt war. Och hei gouf ee Mënsch blesséiert.

E Samschdeg den Owend um 20.20 Auer gouf et e Motorradsaccident zu Biissen, an der Rue du Fossé. E Motocyclist ass gefall a gouf verwonnt.