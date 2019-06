Zwou Persounen, déi dertëschent gaange waren, hu sech duerno iwwer liicht Blessure beklot.

Zu Fréiseng an der Beetebuergerstrooss gouf et e Samschdeg den Owend eng Kläpperei, an déi eng 20 Leit verwéckelt waren.

Wéi d'Police op d'Plaz komm ass, haten d'Gemidder sech nees berouegt an d'Leit ware schonn heem gaangen.

Zwou Persounen, déi dertëschent gaange waren, hu sech iwwer liicht Blessure beklot. Si goufen op der Plaz vun Ambulanciere behandelt.