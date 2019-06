Am RTL-Interview gëtt betount, dass hien sech an dëser Thematik ganz kloer géif positionéieren, och wann dëse Krich nach net an der Regierung Thema ass.

"NEE, NEE an nach eng Kéier NEE zu engem Krich géint den Iran!" esou positionéiert sech de Minister Dan Kersch op de sozialen Netzwierker géigeniwwer enger Lëtzebuerger Bedeelegung an engem méigleche Krich géint den Iran.

Wéi den Dan Kersch weider schreift, wier et evident, dass hei am Moment géif e Krich preparéiert ginn, d'Mediecampagnë géife mat geziilten Noriichten d'Käpp vun de Leit prett maachen, fir "de grousse Krich am Iran".

Den Dan Kersch mécht a sengem Commentaire kloer, dass hien net wéilt bei deem Krich matmaachen, dëse géif Europa immens schueden a kéint en och net méi "verkraaften". Fir de Grand-Duché géif et géigeniwwer esou engem Krich just eng Haltung ginn: "Fir mech perséinlech heescht daat: wann dee vu mär gefoarten Horroszenario - de Krich vun den USA géint den Iran- (an ech hoffen néischt méi, ewéi dass ech mech ieren) antrëtt, gëtt et nëmmen eng méiglech Positioun vun der lëtzebuerger Regierung: daat ass nët eise Krich (wéi all aneren och), mär bezuelen nët dofiir, a Lëtzebuerg gëtt och a kenger Form logistesch Hëllef."

Direkt dono schwätzt de Minister dann och vun engem Récktrëtt, sollt d'Positioun vu Lëtzebuerg awer eng aner sinn: "Ech weien meng Wierder elo gudd of, mee soë kloër: giff d’Lëtzebuerger Regierung majoritär eng aner Positioun anhuelen, giff dat fir mech automatesch bedeiten, dass ech meng Funktiounen nidderléen."

Am RTL-Interview betount den Dan Kersch, dass et him drëms geet an dëser Thematik en Zeechen ze setzen. Dëse Krich wier vun esou enger grousser Wichtegkeet, dass een sech muss entscheeden, op wéi enger Säit ee géif stoen.

AUDIO: En Zeeche setzen - Dan Kersch

Natierlech wier een nach net an der Situatioun vun engem Krich, soll allerdéngs de Fall antrieden, da wéist een, wou een mam Minister Dan Kersch dru wier.

AUDIO: D'Positioun vum Dan Kersch ass kloer

Et wier och keen Thema am Regierungsrot gewiescht, et wier éischter als e perséinleche Post ze verstoen. Allerdéns missten am Fall vun de Fäll och perséinlech Konsequenzen gezunn ginn.