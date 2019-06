De CGDIS mellt eng Rei Accidenter bei deenen all Kéier eng Persoun blesséiert gouf...

Um véierel fir 12 e Sonndeg de Moien ass zu Esch um Boulevard Hubert Clement en Auto an e Cyclist gerannt. Kuerz no 13 Auer huet en Auto sech um Rondpoint Porte des sciences en Auto iwwerschloen.

Zu Reisduerf an der Route de la Sûre si kuerz viru 14 Auer zwee Motoen anenee gerannt. Kuerz viru 15 Auer ass um CR132 tëschent Krautem an dem Schlammestee e Motocyclist gefall.

Zu Altwis an der Route de Luxembourg ass kuerz no 16 Auer en Auto an eng Mauer gerannt. An um hallwer 5 ass zu Huldang op der Schmëtt e Motocyclist gefall.