Dem Doud an d'A kucken, dat Verännert e Mënsch. Heiansdo fënnt een no esou engem Evenement net méi richteg an d'Liewen zeréck.

Et ass ee kierperlech oder séilesch gezeechent an dat fir de Rescht vu sengem Liewen. D'Association des Victimes de la Route bitt zanter iwwer 20 Joer eng psychologesch Betreiung fir Affer vu Verkéiersaccidenter un. An déi Hëllef gëtt an de leschte Joren ëmmer méi gefrot.

De John Lauer hat am September 2011 e schwéiere Motorradsaccident. Haut, iwwer 8 Joer dono ass hien e jonke Mann, deen erëm voll am Liewe steet.

Dat war awer net ëmmer esou. Well no sengem Accident louch hien 2 Méint am Koma. An dono war näischt méi wéi virdrunner. Duerch säi Schädelhirntrauma hat hie Schwieregkeeten, sech u gewësse Saachen ze erënneren, säin rietsen Aarm war paralyséiert a seng Hand konnt hie just nach schwéier benotzen. Déi kierperlech Schied ware séier geheelt, mä psychologesch waren déi Joren nom Accident ganz komplizéiert.

A fir deene Leit ze hëllefen, gëtt et zanter 1992 d’Assosiation des Victimes de la Route. Eng Ulafplaz fir all déi, déi direkt oder indirekt Affer vun engem schwéieren Accident op eise Stroosse waren. Dacks sinn déi nämlech mat der Situatioun iwwerfuerdert. Sozial oder psychologesch Hëllef no engem Accident kann eng grouss Stëtz sinn, fir erëm zeréck an den Alldag ze fannen.

Bei weieen Dokter muss ech no mengem Accident? Wien hëlleft mir, d’Rechnunge vum Spidol ze bezuelen? Wéi geet et no mengem Accident mat der Police weider oder viru Gericht weider? Alles dat si Froen, op déi een net direkt eng Äntwert fënnt, wann een net weess, wou ee siche muss.

Nieft der organisatorescher Hëllef bitt d'AVR awer och eng psychologesch Ënnerstëtzung fir d'Affer un. Déi Hëllef ass och ëmmer méi wichteg, eleng d’lescht Joer huet d’AVR iwwer 100 Patiente psychologesch betreit. Déi Betreiung ass ganz speziell op Affer ausgeriicht, déi bei engem Accident mat hirem Liewen dovu koumen. Well déi hunn dacks och Joren dono nach Doudangscht a kënnen net méi normal ënnert d'Leit goen. D’Behandlung vun esou engem Trauma ass schwiereg, well d’Symptomer, déi sech bei engem Mënsch weisen, kënnen hie komplett handlungsonfäeg maachen. E Geroch oder en Toun kann zu all Moment d’Gedanken un den Accident zeréckbréngen. Si erliewen d'Doudangscht, déi se beim Accident haten ëmmer erëm.

Kierperlech Wonne verschwanne séier, mä déi psychesch Verännerunge sinn dacks e grousse Problem. Well déi kënne sech och nach no Joren oder esouguer Joerzéngten op d’Liewen auswierken. A genau dat ass dem Cathrine Molitor passéiert. Nodeems säi beschte Kolleg vun enger Wespa op engem Zebrasträifen iwwerrannt gouf, war näischt méi wéi virdrunner.

Tanken op der Tankstell oder just e kuerzt Stéck mam Auto fueren, war eng Saach vun der Onméiglechkeet. Hei kënnen d’Psychologe vun der AVR hëllefen. Mat der richteger Behandlung kann een nämlech e Groussdeel vun de Problemer aus der Welt schafen.

Sech agestoen, dass een Hëllef brauch, ass en éischte Schratt. Déi richteg Hëllef fannen, ass awer op d'mannst genau esou wichteg. An dobäi kann d’Association des Victimes de la Route hëllefen.