Ma nach virun der Summervakanz soll e groussherzoglecht Reglement duerch de Regierungsrot goen.

Fir de September 2021 kënnt e ganz neit Gesetz iwwert de Museksunterrecht, sot den Educatiounsminister Claude Meisch no der parlamentarescher Budgetskontrollkommissioun, déi hie ageruff war.

Do goung et nach emol ëm de Spezialrapport vun der Cour des comptes iwwert de Finanzement vum Museksunterrecht.

D'Gesetz vun 1998 hätt souwisou missten op de Leescht geholl ginn, esou de Claude Meisch. Net just, well dee Rapport notamment weist, datt am Gesetz en anere Berechnungsmodus fir déi staatlech Participatioun virgesinn ass, wéi am groussherzogleche Reglement, op dat sech den Ament baséiert gëtt, mä och, well jo souwisou eng Rei Course gratis gemaach an d'Tariffer harmoniséiert ginn.

Dat Gesetz soll fir de September 2021 prett sinn. Fir de Problem mat der Legalitéit vun de Payementer ze reegelen, soll nach virun der Summervakanz e groussherzoglecht Reglement duerch de Regierungsrot goen.