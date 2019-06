All Joers kënnt et jo och hei am Land zu méi oder manner schlëmmen Iwwerschwemmungen.

E Méindeg de Mëtteg goufen am Ëmweltministère déi aktualiséiert Héichwaasserrisiko- a Geforekaarte virgestallt. Dëse Projet ass Deel vum europäeschem Héichwaasser-Managementsplang vun 2007.

AUDIO: Héichwaasserrisiko- a Geforekaarten - Rep. Danielle Goergen

Wichteg ass scho mol direkt Héichwaasser vun extreme Wiedersituatiounen, esou wéi een se d’lescht Joer ënnert anerem zu Greiweldeng erlieft huet, z'ënnerscheeden. Fir dës Kaarten ze maachen, huet een engersäits missen an d’Archive kucke goen, wéi et an de leschte Jore war, ma anerersäits och wéi eng negativ Suitte beim Héichwaasser z'erwaarde sinn.

Et géing een ënnert anerem de Persounen– a Materialschued kucken, mä och wéi den Impakt op d’ Wirtschaft, Ëmwelt a Kultur, also ale Gebaier a Muséeën, ass. Och goufen d’Héichwaasseroflëss nei bestëmmt. D’Flächepläng vum Land weisen dann elo, wat fir eng Plaze fir d’éischt an och am meeschten iwwerschwemmen, esou de Claude Schortgen.

“Dann kritt een eppes wat ee sech esou virstelle kann, wéi eng 3 dimensional Maquette, awer eben digital. Deen digitale Geländemodell ass immens wichteg fir déi hydraulesch Modelléierung herno, well se déi ganz Flächen am Uferberäich ofbilde kann, déi mir eben och brauche fir d’ Waasserstänn ze rechnen.”

Ganzer 570 Gewässer-Kilometere goufe gemooss, 94 méi detailléiert. D’Kaarte kann een a soll een ënnert anerem um Geoportail oder op Waasser.lu nokucken, esou d’ Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

“Et ass eben ganz wichteg datt mir e Feedback kréien, well dat heiten ass elo de Lancement vun enger ëffentlecher Prozedur wou d’ Leit bis de 17. September Zäit hunn -entweder eis op de Ministère oder iwwer de neie Feedback-Tool um Geoportail - eis e Feedback ze ginn iwwer dat wat se an den Héichwaasserkaarte fannen.”

No den uergen Iwwerschwemmungen d’ lescht Joer ënnert anerem am Mëllerdall oder och zu Greiweldeng soll elo och eng Staarkreenkaart dobäi kommen, dofir kann een op Flashfloods.lu Questionnairen ausfëllen.