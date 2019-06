Dat präziséieren d'Ministere Braz a Bausch op eng weider parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Mosar a Roth, iwwert déi sougenannt "Casiers bis".

Den zentrale Fichier, wouranner all d'Rapporten a Procès-verbaux vun der Police judiciaire dra stockéiert sinn, ass zanter 2005 informatiséiert a baséiert op verschidde Gesetzer, déi mussen op de Leescht geholl ginn, fir sécher ze stellen, datt de Schutz vun de perséinlechen Donnéeë vun de Leit, déi an deene Rapporten zitéiert ginn, och séchergestallt sinn.

Entspriechend Avise ginn elo vun der CNPD an der IGP redigéiert.



Dat präziséieren d'Ministere Braz a Bausch op eng weider parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Mosar a Roth, iwwert déi sougenannt "Casiers bis". 11 Froe goufe gestallt, déi och alleguer beäntwert ginn, notamment, datt de Responsabele fir den Traitement vum Fichier de Police-Generaldirekter ass.



Ervirgehuewe gëtt, datt keng aner staatlech Verwaltungen, wéi ebe just nëmmen d'Police judiciaire en direkten Accès op de Fichier hätten, AUSSER dës Informatioune géifen explizit ugefrot ginn - an deem Fall spillt d'Dateschutzgesetz vun 2018.

Eng Exceptioun spillt fir de SREL, deen en direkten Accès huet, dat awer nëmme fir Persounen, déi vun der Police gesicht oder an deem Fichier signaléiert sinn.



Et bestinn de Ministeren no, och keng reegelrecht "Fichen" iwwert eenzel Leit, well d'Approche net sou fonctionnéiere géif; wien wëll en Abléck kréien op d'Informatiounen, déi et am Fichier iwwert Ee gëtt, ass gehalen, sech un de Police-Delegéierte fir den Dateschutz z'adresséieren.

Aktuell ginn iwwerdeem all Rapporte wärend 10 Joer am zentrale Fichier stockéiert, duerno da kommen se an d'Archiven, wou den Accès sech nëmmen nach mécht, nodeem de Procureur Général duerfir säin explizitten Accord ginn huet.



E Problem stellt sech nach wat d'Annulatioun vun Donnéeën ugeet, nodeem se och am "Casier" um Niveau vun der Justiz ewechgemaach ginn, deen Automatissem gëtt et fir den Ament nach net. Hei géif den Ament un engem automatiséierten Informatiouns-Echange geschafft soen d'Ministeren, eppes also wat soll spillen, wann zum Beispill eng Persoun acquittéiert oder rehabilitéiert gëtt.



Iwwregens sinn d'Consultatioune vum zentrale Fichier duerch d'Leit vun der Police judiciaire "journaliséiert". Dat heescht, datt kann iwwerpréift ginn, wéi ee Polizist oder Enquêteur zu wéi engem Ament Accès zu wéi enger Zort vun Informatioun hat - fir eng Info aus dem Fichier ze kréien, muss de Beamten och e Motiv uginn.

