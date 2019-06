Eréischt 1935 plënnert d'Bank de Sëtzt op Lëtzebuerg, dat op den Aldringen an der Stad.

Um Méindeg Owend huet d’BGL hiren 100. Gebuertsdag gefeiert. Den Grand Duc Henri an den Staatsminister Xavier Bettel hunn un der offizieller Zeremonie deelgeholl. D’BGL ass eng Bank, déi hier Originnen an der Belsch huet, an duerch d’Mammenhaus BNP Paribas och haut nach enk mat eisem Nopeschland verbonnen ass.

D'Banque Generale gëtt den 29. September 1919 vun der Belscher Société génerale gegrënnt. Deen éischte Siège social ass och net zu Lëtzebuerg mä zu Arel. Eréischt 1935 plënnert de Sëtz op Lëtzebuerg, méi genee an d’Stad op den Aldringen. Do ass d'Bank laang Joren doheem, bis se 1995 op den Kierchbierg plënnert.

2005 ginn d'Schëlter vun den Filialen am ganze Land ausgetosch. Aus der Banque Generale gëtt Fortis. Just 3 Joer drop kënnt déi weltwäit Finanzkris, de Fortis-Group kënnt un d'Struewelen a mat him d’Lëtzebuerger Filial. An de Méint a Joren drop huet een versicht, d’Vertrauen vun den Clienten zréckzegewannen. Dat ass och reusséiert, well éischtens de Staat sech un der Bank bedeelegt huet an d’Bank den Numm vun Fortis an BGL BNP Paribas geännert huet.

Och haut nach ass de Lëtzebuerger Staat een vun den Haaptaktionäre vun der BGL BNP Paribas.