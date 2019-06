E Samschdeg den Owend géint 23.30 koum et zu engem Virfall zu Heeschdref, wou eng Fra vun hirem Mann mat enger Schroutflënt menacéiert gouf.

Der Fra war d'Flucht gelongen an huet direkt d'Police alarméiert. Ewéi d'Beamten an d'Wunneng eragaange sinn, huet de Mann déi duerchgelueden an entséchert Waff op d'Poliziste geriicht. Glécklecherweis konnt de Mann immobiliséiert ginn an d'Waff séchergestallt ginn, ouni dass et zu engem Schosswiessel koum.

De Parquet huet ordonnéiert, de Mann festzehuelen an dësen huet sech e Sonndeg de Moie misse virum Untersuchungsriichter veräntwerten. Bei der Perquisitioun vum Haus gouf eng grouss Mass u Munitioun vun diverse Modeller fonnt an och en duebelleefegt Juegd-Gewier mat Viséier.