Themen: Wou ass d'Fuerschung drun a Saache 4G, 5G a 6G-Technologien, Reform vun der Formatioun professionelle an Transport vu behënnerte Persounen.

Den Optakt mécht en Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer eng Froestonn un d'Regierung. Dono beschäftege sech d'Deputéiert wärend enger Aktualitéitsstonn, dat op Demande vun der CSV, mat de 4G, 5G an de 6G-Technologien. Et geet ënnert anerem ëm d'Fro, wou d'Fuerschung drun ass.

Een anere Sujet am Chamberplenum ass de Gesetzprojet iwwert d'Reform vun der Formation professionelle. Et trieden dee Moment eng Partie Neierungen a Kraaft, ënnert anerem ee Kompensatiounssystem an de Kontrakt vun de Léierjongen- a Meedercher gëtt vun engem op zwee Joer verlängert. Dëse Kontrakt kann awer gekënnegt ginn, wann déi betraffe Persoun méi laang Zäit feelt, zum Beispill wéinst Krankheet oder Schwangerschaft. Dat heescht awer net, dass de Léierjong- oder d'Meedche seng Plaz verléiert. Déi Zäit wou d'Persoun net do war, gëtt hannendru gehaangen. Et ass och nach virgesinn, dass eng zousätzlech Epreuve ofgehale gëtt, am Fall wou de Léierjong oder Léiermeedchen ee Module net gepackt huet. Des Epreuve soll am September, no der grousser Vakanz ofgehale ginn. Et gëtt dann och nees ee Punktesystem agefouert, och wann d'Evaluatioun de Kompetenze no bestoe bleift. Rapporter vum Gesetzprojet ass den DP Deputéierte Gilles Baum.



An der Sëtzung vun e Mëttwoch geet et ënnert anerem ëm d'Mobilitéit an den Transport vu behënnerte Persounen an en Donneschdeg beschäftege sech d'Deputéiert wärend enger Aktualitéitsstonn mat der Conservatioun an der Protektioun vum industrielle Patrimoine. Ee weidere Sujet an der Sëtzung vun en Donneschdeg sinn d'Staatsarchiven.