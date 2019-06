Mir haten ewell méi dacks rieds iwwer Parken a Bëscher, wou den Accès wéinst der Eechepressessiounsraup gespaart gouf.

Eng Zort Päiperlek, deem seng Hoer kënnen zu penibelen Haut-Allergien oder esouguer Asthma beim Mënsch féieren, deen domat a Beréierung kënnt an deen eng Reaktioun drop mécht.

En nationalen Aktiounsplang gëtt et awer nach keen an ass eréischt am gaangen, ënnert der Leedung vum Gesondheetsministère ausgeschafft ze ginn, dat äntweren d'Ministeren Dieschbourg a Schneider op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum Yves Cruchten.

PDF: Äntwert vum Carole Dieschbourg an Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Yves Cruchten

D'Gemenge konzentréieren sech elo emol drop, virun de Plazen ze warnen, wou d'Déier op de Beem opdaucht, sou datt dës Sitte kloer ausgewisen an dann eventuell och ofgespaart ginn, eng systematesch Lutte géint d'Raup wier net méiglech.

Video-Reportage op RTL.lu: Eechepressessiounsraup - Wat maachen d'Gemengen, fir d'Raup ënner Kontroll ze halen?

Eng chemesch Interventioun géint d'Eechepressessiounsraup géif nëmmen dann duerchgefouert, wann en averéierte Risk géif bestoen.

D'Fierschtere goufen awer ewell vun hirer Verwaltung iwwert d'Gefor vun de Raupen informéiert an et gi fir dës Leit och Recommandatiounen, wat an de Bëscher ze maachen ass.

D'Näschter vun de Raupen dierfen nëmme vu Professionellen ewechgemaach oder beweegt ginn, am effikassten ass et, dës Näschter ze verbrennen.

D'Natur- a Bëschverwaltung kann net viraussoen, wou d'Eechepressessiounsraup genee opdaucht, mee duerch Fale gouf erausfonnt, datt et déi meescht Populatiounen am Zentrum, dem Minett a laanscht d'Musel ginn. Am Éislek goufen dës Déieren an de Gemengen Dikrech, Rammerech a Reisduerf fonnt. Well mat engem waarme Summer gerechent gëtt, geet een dann och net dervun aus, datt de Phenomen vun dëser Raup ofhëlt, de contraire ass de Fall.