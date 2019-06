Domat huet de Grupp säi Resultat schonn déi 5. Kéier an der Suite kënne verbesseren.

Och den Ëmsaz konnt vu knapp 883 Milliounen am Joer 2017 op ronn 893 Milliounen Euro lescht Joer no uewe gedréckt ginn. Ma net nëmme finanziell geet et bei der CFL biergop. Och d'Zuel vun de Passagéier louch 2018 beim Rekordniveau vun 23,3 Millioune Leit. Am Joer virdru waren et der nach eng 400.000 manner. An dat trotz laange Wochen, wou op de Linnen aus Frankräich gestreikt gouf.

D'Hausse vun de Passagéierzuelen erkläert sech de Generaldirekter Marc Wengler virun allem duerch de Funiculaire an déi nei Gare um Houwald, déi awer vill Leit gutt arrangéiert, fir bis op hir Aarbecht ze kommen an den Zuch als Alternativ zum Auto erëm méi attraktiv mécht. Dofir soll dann och weider investéiert ginn a keng Dividenden un d'Aktionären ausbezuelt ginn, esou nach de Marc Wengler.