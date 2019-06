Et ass déi alleréischte Kéier, dass de Cortège fir Nationalfeierdag net an der Avenue de la Liberté ass.

Wéinst dem Tram-Chantier hunn d’Organisateure sech dëst Joer missen eng nei Platz sichen. De Kierchbierg ass et schlussendlech ginn. En Dënschdeg war do d’Generalprouf.

Dausende vu Spectateure bewonneren all Joer d'Militärparad op Nationalfeierdag an déi Disziplin, déi d'Arméi, d'Police, de CGDIS an d'Militärmusek un den Dag leeën. Gewéinlech ass d'Militärparad an der Avenue de la Liberté, ma dëst Joer ass se um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy. Ronn 850 Leit si beim Defilé dobäi. Déi, déi ze Fouss matginn an déi, déi an de Ween setzen. Eigentlech eng Routine fir si all, ma well et eng nei Plaz ass, ginn et natierlech och Saachen, déi änneren an un déi ee sech gewinne muss. Um Kierchbierg stinn hinnen zum Beispill net esou vill Bunnen zur Verfügung wéi op der Avenue de la Liberté.

Op d’Parad an Zukunft um Kierchbierg bleift, ass nach ongewëss. Ma gewosst ass awer, dass se dat nächst Joer jiddefalls nach eng Kéier um Kierchbierg wäert sinn. Ee grousse Virdeel, deen de Kierchbierg bitt, ass den ëffentlechen Transport, deen op Nationalfeierdag natierlech och erëm fir näischt ass. Mam Funiculaire an Tram kënnt een also dëst Joer och besonnesch gutt ouni Auto bei d'Parad.