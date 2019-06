Vum September u soll dëst de Mataarbechter an de Prisongen zu Verfügung stoen.

D'Giischtercher zu Schraasseg a Giwenech kréien neit Material, fir sech géint eventuell aggressiv Prisonéier ze verdeedegen, dat fir e Montant vun 100.000 Euro. Dat confirméieren d'Ministere Bausch a Braz. Wéi et heescht, wier dëst aktiivt a passiivt Material, dat vun September u géif zur Dispositioun stoen.

Bannent dem Prisong gëtt et och en Interventiouns-Grupp, de GRIP. Och dës Leit ginn esou equipéiert, fir datt all Giischtje säin eegent Material huet, eppes, wat den Ament net de Fall wier.

Datt d'Surveillance-Personal an de Prisonge mat Laser-Revolver, de sougenannten "Taser", equipéiert gëtt, ass NET virgesinn. Wéi et vun de Ministeren heescht, kéim et reegelméisseg bei Asätz mat dësen Taseren an auslänneschen Prisongen zu uergen Tëschefäll, déi souguer zu Doudesfäll gefouert hätten. Hei am Land hätten d'Giischtercher aner Moyenen, fir aggressiv Prisonéier ze neutraliséieren, ouni op dës Moyenen am Detail an ze goen.

Et waren déi 3 CSV-Deputéiert Modert, Gloden a Roth, déi dës Froe gestallt haten, nodeem viru bal genee engem Mount en extrem aggressive Prisonéier bei engem Transfert tëscht den Zelle 4 Leit vum GRIP blesséiert hat.