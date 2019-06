Et ass en Albdram fir all Betraffenen. En Abroch bedeit nieft dem Verloscht vu Géigestänn nämlech och d'Gefill vu Sécherheet doheem.

E Mëttwoch ass den europäeschen Dag géint den Abroch an do wëll d'Police d'Leit mat enger neier Campagne opklären a bei enger Kontroll op méiglech Sécherheetsmoossnamen opmierksam maachen. Mir ware bei esou enger Kontroll dobäi an hunn eis ugekuckt, wéi schwéier et een engem Abriecher schlussendlech maache kann.