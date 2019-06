De sozialisteschen Deputéierten Dan Biancalana hat him an deem Kontext eng Fro gestallt.

D'Radikaliséierung am Prisong ass e Sujet, dee schonn zënter Joren zu Lëtzebuerg ganz eescht geholl gëtt. Dat huet de Justizminister Felix Braz en Dënschdeg de Mëtten an der Chamber betount.

De sozialisteschen Deputéierten Dan Biancalana hat him an deem Kontext eng Fro gestallt. Et wier un de Giischtercher, Prisonéier ze detektéieren, déi am gaange sinn, sech ze radikaliséieren an d'Agente géifen do och extra geschoult ginn, esou de Justizminister.

AUDIO: De Félix Braz iwwert d'Radikaliséierung am Prisong

2016 hätt ee scho mat esou Formatiounen ugefaangen an dat géif och vun externen, spezialiséierte Leit ugebuede ginn. Hei kéinten d'Agenten och drop zeréckgräifen. Et wier och un hinnen ze gesinn, op e Prisonéier sech onopfälleg géif behuelen, respektiv sech géif radikaliséieren. Dëst ass e Phänomen, deen et och am Lëtzebuerger Prisong gëtt, och wann et an engem ganz anere Mooss wier, wéi am Ausland, wéi zum Beispill an der Belsch.

Ma de Phänome misst am Ae behale ginn, wann e soll maitriséiert bleiwen, esou nach de Felix Braz.