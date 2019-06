Weider hält de Gaston Vogel fest, datt et guer keng legal Basis fir dëse Police-Fichier géif ginn.

D'Regierung huet am Dossier „geheime Casier“ gelunn, wéi se behaapt huet, am Fichier de Police géif näischt aneres stoen, wéi dat, wat och am Casier wier, seet de Maître Vogel a reagéiert domadder op d'Äntwert vun de Ministere Braz a Bausch op eng vun de parlamentaresch Froe vun den CSV-Deputéierte Mosar a Roth.

A senger Analyse hält de Gaston Vogel och fest, dass et guer keng legal Basis géif, fir dëse Police-Fichier. Am uergsten ass fir de Maître dann awer d'Tatsaach, dass dat, wat no 10 Joer aus deem „casier bis“ soll verschwannen, nach do wier, well et archivéiert géif. De Maître nennt dat eng Monstrositéit an eng Sauerei.

Um Mëttwoch sollen d'Ministere Braz a Bausch an der zoustänneger Chamberkommissioun Ried an Äntwert stoen.