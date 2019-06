No engem Tëschefall um Mëttwoch de Mëtteg op der Stäreplaz an der Stad koum et zu Perturbatioune vum Tram.

En Automobilist ass mat sengem Gefier op d'Schinne vum Tram geroden a koum net méi vum selwen do fort. De Moment ass déi Tram-Streck deemno blockéiert. Wéi d'Police confirméiert, wier d'Gefier hänke bliwwen an huet missen ofgeschleeft ginn. VIDEO: Mam Auto op d'Tramsschinne geroden Duerch e falscht Manöver ass de Chauffer op d'Schinne geroden a koum do net méi vum selwe fort.