Am Finanzministère ass Beweegung, eegenen Aussoe vum Ministère no "an der Kontinuitéit".

Nodeems d’héich Beamtin Isabelle Goubin Enn Abrëll iwwerraschend, mee laut Ministère "op eegen Ufro hin", vun enger Rei Posten demissionéiert huet, réckelen direkt e puer Leit no. Ugefaange mam Trésor Public: hei gëtt de Bob Kieffer neien Direkter. Hie war bis elo 1er Conseiller de Gouvernement am Finanzministère. Graff resuméiert geréiert den Trésor Public d’Verméigen an d’Kontabilitéit vum Staat, sou wéi divers Participatioune vum Staat an der Ekonomie. Am Ministère selwer kréien zwee Servicer, déi bis ewell vum Isabelle Goubin geleet goufen, nei Direkteren: de Vincent Thurmes an den Nima Ahmadzadeh. Wat d’Presidence vun der CSSF ugeet, der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz, do gëtt d’Isabelle Goubin duerch d'Maureen Wiwinius ersat. Bei der Agence "Luxembourg for Finance" da gëtt de Ministère an Zukunft duerch den Tom Théobald vertrueden. D’Isabelle Goubin gëtt awer "Directeur du Trésor honoraire" a behält hire Setz beim "Commissariat aux Assurances" a beim "Haut Comité de la Place Financière", sou nach de Finanzministère a senger Matdeelung de Mëttwoch de Mëtten. Offiziellt Schreiwes Changements dans la continuité au ministère des Finances (19.06.2019)

Communiqué par: ministère des Finances Suite à l'annonce du départ, à sa demande, d'Isabelle Goubin, le Conseil de gouvernement a décidé de nommer Bob Kieffer directeur du Trésor, avec effet au 1er juillet 2019. Actuellement premier conseiller de gouvernement au ministère des Finances, il continuera en outre à en assurer la coordination générale avec l'équipe du secrétariat général. Vincent Thurmes, en charge de l'équipe «Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la Place financière», et Nima Ahmadzadeh, en charge de l'équipe «Affaires économiques et budgétaires» au ministère des Finances sous la responsabilité d'Isabelle Goubin, en sont promus directeurs avec effet au 1er juillet 2019. Vincent Thurmes deviendra également secrétaire permanent du Haut Comité de la place financière (HCPF). Nima Ahmadzadeh assurera la présidence du Fonds souverain intergénérationnel (FSIL). Maureen Wiwinius, conseiller au ministère des Finances, prendra la présidence de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Tom Théobald, directeur du développement et de la promotion de la place financière, prendra la relève d'Isabelle Goubin pour représenter le ministère des Finances au Comité exécutif de Luxembourg for Finance. Jennifer de Nijs, attachée, est nommée chargée de mission pour la finance durable, ce domaine constituant un axe de développement prioritaire en vertu de l'accord de coalition de décembre 2018. En reconnaissance de ses mérites, Isabelle Goubin est nommée directeur du Trésor honoraire. Elle continuera également à assurer la présidence du Commissariat aux assurances et restera membre du HCPF.