Den Incubateur vun der Uni Lëtzebuerg hëlleft Studenten a Fuerscher, hir Geschäftsiddien ze realiséieren.

Am September 2017 ass um Campus Belval en Incubateur lancéiert ginn. Eng Struktur, déi all de Studenten a Fuerscher vun der Uni Lëtzebuerg et erméiglecht, Ënnerstëtzung ze kréien, fir hir Geschäftsiddi ze starten an e Start-up ze grënnen.

An de leschten 1,5 Joer hunn eng 800 Studenten un de verschiddene Projete vum Incubateur deel geholl. Un 31 Geschäftsiddien ass zënterhier schonn op dëser Plaz geschafft ginn, wou sech verschiddener draus realiséiert hunn anerer net. Aktuell gi 17 Projeten hei encadréiert.

Den Incubateur bitt de Studenten engersäits eng Infrastruktur anerersäits och Mentoren, déi mat Rotschléi a Kontakter kënne weider hëllefen. D’Mentore si Leit, déi benevole hir Ënnerstëtzung ubidden. Wéi d’Itzel Lerma Martinez, déi verantwortlech vum Programm Venture Mentoring Service, erkläert, sinn et Leit déi engem spezielle Profil entspriechen, déi net nëmme vill Geschäftskompetenze matbréngen, mee och esou vill an hirem Liewen erreecht hunn, dass se elo prett si vir Jonken eppes dovunner mat op de Wee ze ginn, ouni eppes dofir zeréckzekréien.

Soubal e Start-up reell als Firma zu Lëtzebuerg registréiert gouf, kann e Büro gelount ginn an déi ganz Korrespondenz kann dann op dës Adress op de Campus Belval geliwwert ginn. De Büro gëtt da fir een Euro de Mount gelount. Soss kascht den Incubateur-Programm d’Studenten näischt extra, de Service ass am Tarif vun den Unikäschten enthalen.

D'Ekipp vum Incubateur organiséiert och vill Evenementer, Konferenzen a Workshoppen, fir de Studente vun der Uni Lëtzebuerg den Entreprenariat méi no ze bréngen. Een dovunner ass de Falling Walls Lab. E Pitch-Event wou Studenten a Fuerscher vun Unien hir Geschäftsiddie kënne presentéieren. Dëst ass eng weltwäit Serie mat der Finall am November zu Berlin. D’Gewënnerin vun dësem Joer, d’Fuerscherin Pallavi Sabharwal, wäert d’Uni Lëtzebuerg am November op dësem Evenement vertrieden. Hir Geschäftsiddi ass d'Resultat vun hirer Fuerschung wou et drëms geet e Planzevirus genetesch esou ze modifizéiert, dass se Antikierper produzéiert, déi zu therapeuteschen Zwecker kënne gezielt agesat ginn.