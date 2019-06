Um leschte Steiwer an der Stad, vis-à-vis vum Foyer Ulysse gëtt den Ament e sougenannten "Halte de Nuit" fir Strummerte gebaut.

20 Persoune kënnen do nieft dem Café Courage ënnerdaach kommen. Iwwert dem Café gëtt iwwerdeems u 14 miwweléierten Zëmmere geschafft. Se sinn eréischt dat anert Joer prett, de Mëttwoch de Moien hat de Schäfferot op d'Straussefeier geruff.

AUDIO: "Halte de Nuit" fir Strummerten/Reportage Dany Rasqué

D'miwweléiert Zëmmere sollen am Februar fäerdeg sinn. Do kënnen eenzel Persounen, respektiv Koppelen dra wunnen. Et kënnen awer och Famillen en Ënnerdaach do fannen.



D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer erkläert: "Mir hu verschidden Zëmmeren, déi hunn "des portes communicantes", dat heescht Dieren, déi ee kann opmaachen a wa mer dann de Besoin hunn, wou eben eng Koppel mat engem Kand ass, wou mer déi eben dann do kënnen ënnerkréien. Dat si Leit, déi da fest do ugemellt ginn an déi dann do kënne wunnen."



Am Halte de nuit ass dat net esou. Do ass Plaz fir 20 Persounen, déi op eng onkomplizéiert Manéier wëllen iwwernuechten. Den Ënnerscheed zum Foyer Ulysse ass, datt dat administratiivt méi einfach ass. Am Contraire zu de miwweléierten Zëmmer ass den Halte de nuit fir Leit geduecht, déi op der Strooss liewen.



"Wou mer awer hei se wëllen opfänken an och mat Streetworker hinnen e gewësse sozialen Hannergrond ginn, fir natierlech och ze versichen, se aus där Prekaritéit erauszekréien. Dat do sinn dacks Leit, déi wierklech dobaussen op der Strooss, an de Parke schlofen an dat wëlle mer natierlech net, weder fir si nach eben och dat, wéi dat dann herno dobaussen ausgesäit.", esou nach d'Lydie Polfer.



Bis datt déi Struktur fäerdeg ass, dauert et awer nach en déckt Joer. Et ass virgesinn, datt se am August 2020 opgeet.

De ganze Projet kascht d'Stad Lëtzebuerg 2,7 Milliounen Euro.