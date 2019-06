Et stëmmt, datt den neien Direkter vum Fonds du Logement virdru bei PWC geschafft huet an do 2015 un engem Audit iwwert de Fong matgeschriwwen huet.

Deen Audit war d'Basis fir d'Reform vum Fong 2017.



Dat confirméiert d'Logementsministesch Sam Tanson op eng entspriechend Fro vum CSV-Deputéierten Marc Lies - eng Fro, déi och ewell de fréieren Fong-Direkter Daniel Miltgen an engem oppene Bréif opgeworf hat, deen um RTL-Site nozeliesen ass.

Wéi et heescht hätt de Jacques Vandivinit an enger Ekipp un deem Audit matgeschriwwen, deen d'Prozeduren an de Fonctionnement vum staatlechen Bauhär analyséiert hätt.



Duerch dës Experienz géif den neien Chef vum Fong de Betrib an d'Welt vum sozialen Wunnengsbau gutt kennen - dat hätt och de Leit am externen Rekrutements-Bureau sou geschéngt, déi den Här Vandivinit als dee Kandidat erausgesicht hunn, deen am Beschten gëeegent wier, fir sech den Defien am Fonds du Logement ze stellen.

D'Ministesch verweist och op d'schoulesch Qualifikatioune vum Jacques Vandivinit, deen och op Basis vu senge Leader-Kompetenzen vum Verwaltungsrot agestallt gi wier.

De Jacques Vandivinit huet 42 Joer an huet seng berufflech Carrière bei der SES ugefaangen, fir duerno an de Secteuren vun der Aviatioun, der Telekom an eben bei PWC ze schaffen.

Vum 15. September un iwwerhëlt hien den Direkteschposten beim Fonds du Logement, deen den Ament ouni Direkter do steet, nodeem den Eric Rosin no net mol engem Joer d'Handduch gehäit hat. No der forcéierter Demissioun vum Daniel Miltgen 2015 huet de Fong ewell 3 Direkteren kommen a goen gesinn.