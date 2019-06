Haut gëtt am Gemengerot zu Biissen den definitive Vott geholl, iwwert d'Ëmklasséierung vum Terrain fir dee geplangten Datenzenter vu Google.

Am Januar ware schonn an enger éischter Phase punktuell Changementer vum PAG ugeholl ginn. Haut kënnt et zum zweeten an domat decisive Vott.

Dee betraffene Site ass 34 Hektar grouss. D'Avisen sinn an tëscht all dobannen. D'Gemeng Biissen krut ënnert anerem un d'Häerz geluecht d'Ëmwelt an d'Natur ze respektéieren an déi néideg Mesuren ze huelen, fir dës ze protegéieren.

Kritik gëtt et allerdéngs wat de Stroum- a Waasserverbrauch ugeet. Eréischt nom Vott vun haut wëll Google dozou weider Detailer ginn. Et ass geplangt, dass ronn 300 Aarbechtsplazen am Datenzenter sollen entstoen, sot am Virfeld de Buergermeeschter vu Biissen Jos Schummer. D'Bauaarbechte kéinte fréistens an engem Joer ufänken, wann de PAP ofgeseent ass.