Wéi d'Police mellt, koum et en Donneschdeg de Moien am Grenzberäich Athus, beim Container-Terminal, zu engem Accident mat engem Camion.

Kuerz no 10 Auer ass op der belscher Säit e Camion de Rampli erofgefall, nieft d'Schinnen. Eischten Informatiounen no, wieren och nach aner Gefierer mat an den Accident verwéckelt.

De Beräich gouf groussraimeg gespaart. D'Press krut vun der Police keen Accès.

Eng Deviatioun geet iwwer Rodange a Péiteng. Zu Péiteng ass d'N5, respektiv d'Rue du Stade gespaart. Et heescht déi Plaz de Moment z'evitéieren, et staut.