Um Weltflüchtlingsdag wollt de Lëtzebuerger Flüchtlingsrot mat enger Aktioun an der Stad op d’Situatioun an der "Shuk" um Kierchbierg hiweisen.

Gemengt ass d'Structure d’Herbergement d’Urgence um Kierchbierg. 2018 sinn an der Minutt 25 Mënsche vun hirem Doheem geflücht, dës Zuel affichéiert d‘Flüchtlingsorganisatioun vun de Vereente Natiounen um Donneschdeg op hirem Internetsite.

Den 20. Juni ass de Weltflüchtlingsdag. Fir op déi aktuell Situatioun hei am Land anzegoen, huet de Lëtzebuerger Flüchtlingsrot op der Clairefontainesplaz een Zelt opgeriicht, fir d'Passanten ze sensibiliséieren.

Vum Premier Xavier Bettel wënscht ee sech folgend Ausso: Eng Mënschewierdeg Struktur: Eng Chefsaach.

17 kleng Panneaue stoungen an enger Rei, alleguerten mat enger Foto vun engem Minister oder enger Ministesch drop. Et huet ee sech eppes Ongewéinleches afalegelooss, fir op d’Konditioune vun de Flüchtlingen opmierksam ze maachen.

De Paul Estgen vu “Reech eng Hand”. “Mir hunn och heihinner en Zelt gesat, wou mir och kënne weisen, wéi déi Leit an de groussen Halen do wunnen, am Moment zu Lëtzebuerg. Mir hunn dunn och geduecht: “Komm mir maachen et mol einfach op déi witzeg Aart a Weis.” All Minister dréit eppes dozou bäi - a senger Kompetenz - fir dass déi Situatioun an der SHUK sech kann änneren, datt vläicht en anere Zentrum géif gebaut ginn, déi aner Conditioune géif bréngen. Dofir hu mir dann och déi Portraiten hei mat engem klenge Message drop, wat si da géife soen.”

“Komm mir baue Foyeren a sozial Wunnenge vu mënschlecher Gréisst a Schued, dass dës jonk Aarbechtskräften transferéiert ginn, woubäi mir se gutt kéinte gebrauchen". Dat waren nëmme zwee vun de villen erfonntene Zitater op dëse Panneauen, déi op der Plaz ze liese waren. Och misst d’Integratioun verbessert ginn, esou de Sérgio Ferreira vun der ASTI.

Mir wëssen, datt Wunnenge fir jiddereen e Problem ass, net nëmme fir Flüchtlingen, dat ass kloer. Mee een Zeechen dofir, datt Saachen net wierklech funktionéieren, ass de Fait, datt d’ Halschent vun de Leit, déi an de Foyere sinn, dat sinn BPIen. Dat si Leit, déi de Statut schonn hunn an dat weist, datt d’Integratiounsaarbecht virdrun net gutt gemaach gouf.