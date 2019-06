Aus prozedurale Grënn gouf en Donneschdeg um Stater Geriicht keen Uerteel am Prozess géint den Ex-Tutellesriichter aus der Stad an en Affekot gesprach.

Den Dossier geet zréck bei de Parquet an d'Affär kënnt dann an enger anerer Zesummesetzung nees an d'Sëtzung.

De fréiere Riichter hat wéinst "Prise illégale d'intérêts" an den Affekot wéinst Recel de Prozess gemaach kritt. Et war dem Ex-Riichter virgehäit ginn, tëscht Januar 2004 an Oktober 2015 dofir gesuergt ze hunn, dass de befrënnten Affekot eng 220 Tutellen zougeschoustert krut. Privates wär deemno mat Berufflechem vermëscht ginn.