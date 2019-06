An engem Stater Bus, deen op der Diddenuewener Strooss a Richtung Houwald ënnerwee war, gouf et den Donneschdeg de Moien eng Ausernanersetzung.

Hei war en onbekannte jonke Mann mat engem Bréifdréier uneneegeroden. Ufanks war et just e Sträitgespréich, sou steet et am Police-Bulletin, ma op eemol huet de jonke Mann de Bréifdréier op de Buedem gestouss an huet en du mat de Féiss gerannt.

Duerno ass de Mann Richtung Lycée fortgelaf. D'Affer gouf just liicht blesséiert. Bei der Police gouf natierlech eng Plainte deposéiert.