"Ze soen, dass d'Salariéen net vum Benefice vun der Cargolux mat profitéieren, ass net richteg", sot den Direkter vun der Cargolux, Richard Forson.

Dat op eis Nofro hin zum Communiqué, deen d'Gewerkschaften e Mëttwoch den Owend erausgeschéckt haten.

An den Verhandlunge fir en neie Kollektivvertrag fuerderen den OGBL an den LCGB elo eng Drénglechkeetssëtzung an huet behaapt, dass d'Lëtzebuerger Entreprise grouss Profitter mécht vun deenen d'Personal awer näischt ze gesinn kritt. Dat léisst den Direkter awer net esou gëllen.

"2017 an 2018 waren effektiv Rekord-Jore fir d'Cargolux. An am Respekt mam aktuelle Kollektivvertrag krute si een extrem generéisen Deel vun de Profitter, déi d'Airline gemaach huet. Dat war den Equivalent vun 10 Prozent vun de Profitter. Dofir fannen ech et ganz schwéier nozevollzéien, firwat si soen, dass d'Employéen iwwerhaapt net profitéieren. Vu menger Positioun aus, wou ech sëtzen als den CEO vu Cargolux, muss ech Decisisounen huelen, mat deenen d'Entreprise an Zukunft liewen kann.“



D'Cargolux géing an enger ganz volatiller Industrie schaffen an elo scho géing ee gesinn, dass 2019 eng signifikativ Baisse um Marché wär, wat zum Beispill d'Nofro no hiren Déngschtleeschtunge géing ugoen. Also géing 2019 net nach een zweet 2018 ginn, sou den Direkter vun der Cargolux. Also wann d'Gewerkschaften hir Fuerderungen, op dat baséieren, wat 2018 war, da wär dat net richteg. Et géife gutt Joren an et géife schlecht Jore ginn, sou den Direkter Richard Forson.

A seng Missioun wär et, bannent der Entreprise eng finanziell Stäerkt ze schafen, fir och déi schlecht Joren z'iwwerbrécken.